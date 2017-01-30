30 января 2017 г.
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Досуг

Церемония вручения наград Гильдии актеров США: Голливуд выступает против Трампа

время публикации: 11:35 | последнее обновление: 11:35 блог версия для печати фото
Церемония вручения наград Гильдии актеров США. 29 января 2017 года
Эмма Стоун на церемонии вручения наград Гильдии актеров США. 29 января 2017 года
Эштон Кутчер на церемонии вручения наград Гильдии актеров США. 29 января 2017 года
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В воскресенье, 29 января, в Лос-Анджелесе состоялась 23-я ежегодная церемония вручения премий Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения.

Участники церемонии единодушно осудили указ президента США Дональда Трампа о прекращении приема беженцев. Ведущий вечера актер Эштон Кутчер, открывая церемонию, поприветствовал "всех людей моей Америки дома и в аэропортах".

"Вы часть того материала, из которого мы сделаны. Мы любим вас и приветствуем вас", - заявил Кутчер.

Эмма Стоун, названная лучшей киноактрисой за роль в мюзикле "Ла-Ла Лэнд", заявила: "Мы живем в сложное время, и то, что происходит, - непростительно и страшно".

Джулия Луи-Дрейфус (сериал "Вице-президент"), ставшая лауреатом премии за лучшую женскую роль в комедийном сериале , принимая награду, сказала: "Мой отец бежал от преследования из оккупированной нацистами Франции. Я патриот Америки. Я люблю эту страну. И поскольку я люблю эту страну, я испытываю отвращение к тому, что ее позорит. А запрет на прием иммигрантов - это позорное и анти-американское решение".

К осуждению политики Трампа присоединился Дензел Вашингтон, получивший награду за лучшую мужскую роль за работу в фильме "Ограды", Сара Полсон (лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале за роль в мини-сериале "Американская история преступлений: Народ против О. Джея Симпсона") и другие лауреаты.

Лили Томлен, которая удостоилась премия Гильдии актеров за вклад в кинематограф, сказала, получая награду: "Какой плакат мне стоит нарисовать к следующему маршу? Нам предстоит много работы".

Указ, вызвавший волну протестов в США и за рубежом, был подписан Трампом в пятницу, 27 января. Этот документ приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. Кроме того, Трамп ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, но не назвал эти страны. По данным Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, речь идет о временном запрете на въезд граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

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