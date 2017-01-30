Церемония вручения наград Гильдии актеров США: Голливуд выступает против Трампа

В воскресенье, 29 января, в Лос-Анджелесе состоялась 23-я ежегодная церемония вручения премий Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения.

Участники церемонии единодушно осудили указ президента США Дональда Трампа о прекращении приема беженцев. Ведущий вечера актер Эштон Кутчер, открывая церемонию, поприветствовал "всех людей моей Америки дома и в аэропортах".

"Вы часть того материала, из которого мы сделаны. Мы любим вас и приветствуем вас", - заявил Кутчер.

Эмма Стоун, названная лучшей киноактрисой за роль в мюзикле "Ла-Ла Лэнд", заявила: "Мы живем в сложное время, и то, что происходит, - непростительно и страшно".

Джулия Луи-Дрейфус (сериал "Вице-президент"), ставшая лауреатом премии за лучшую женскую роль в комедийном сериале , принимая награду, сказала: "Мой отец бежал от преследования из оккупированной нацистами Франции. Я патриот Америки. Я люблю эту страну. И поскольку я люблю эту страну, я испытываю отвращение к тому, что ее позорит. А запрет на прием иммигрантов - это позорное и анти-американское решение".

К осуждению политики Трампа присоединился Дензел Вашингтон, получивший награду за лучшую мужскую роль за работу в фильме "Ограды", Сара Полсон (лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале за роль в мини-сериале "Американская история преступлений: Народ против О. Джея Симпсона") и другие лауреаты.

Лили Томлен, которая удостоилась премия Гильдии актеров за вклад в кинематограф, сказала, получая награду: "Какой плакат мне стоит нарисовать к следующему маршу? Нам предстоит много работы".

Указ, вызвавший волну протестов в США и за рубежом, был подписан Трампом в пятницу, 27 января. Этот документ приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. Кроме того, Трамп ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, но не назвал эти страны. По данным Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, речь идет о временном запрете на въезд граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.