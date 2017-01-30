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Скоро в Израиле Алексей Хомчик и Юрий Визбор-младший

время публикации: 13:39 | последнее обновление: 13:39 блог версия для печати фото
В конце февраля в Израиле выступит с гастролями дуэт Алексея Хомчика и Юрия Визбора-младшего

В конце февраля в Израиле выступит с гастролями дуэт Алексея Хомчика и Юрия Визбора-младшего. Алексей и Юрий выступят в семи городах и исполнят песни классиков авторской песни.

- Приобрести билеты на концерт Алексея Хомчика и Юрия Визбора-младшего

"Яблоко от яблони" – очень удачное название для нового проекта двух талантливых молодых музыкантов. Оба они заняты и востребованы: пишут музыку и создают оригинальные аранжировки, возглавили интересные молодежные музыкальные коллективы. Юрий Визбор-младший уже получил известность как театральный композитор, а Алексей Хомчик – сын известного исполнителя Галины Хомчик - как звукорежиссер, рок-музыкант, создатель популярной группы.

В программе в Израиле прозвучит "классика жанра" в интерпретации музыкантов: песни Визбора-старшего, Юлия Кима, Вадима Егорова, Алексея Иващенко, Сергея Никитина, Виктора Берковского и многих других. А также авторские песни участников проекта "Яблоко от яблони" и истории из " семейного архива".

Для Алексея Хомчика это второе посещение Израиля, где он однажды уже успел побывать в качестве гостя: в Иерусалиме, на Мертвом море, в Хайфе. И в Ашдоде, где живет родная сестра его бабушки. В нынешний приезд они с Юрой будут в Ашдоде выступать.

Для Юры Визбора, по его словам, нынешняя гастрольная поездка – первая и долгожданная. Но, как ни удивительно, в его репертуаре есть песни на иврите. Например, Юрий записал песню Арика Айнштейна "Эйн Геди".

Публикуется по материалам PR-агентства

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