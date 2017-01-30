"Королева скрипки" Ванесса Мэй даст в Израиле единственный концерт

18 мая в Амфитеатре Кейсарии выступит легендарная скрипачка Ванесса Мэй, когда-то совершившая революцию в исполнении классической музыки.

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Китаянка по матери и тайка по отцу, она получила серьезное классическое образование в Лондоне – Ванесса Мэй была самой юной студенткой Королевского музыкального колледжа. Ее первое выступление состоялось в 9 лет, а в 10 лет она солировала в концерте одного из прославленных коллективов – Филармонического оркестра. Она была выдвинута на Best Female Artist в престижном конкурсе BRIT Awards, проводимом в Великобритании, и стала первым классическим музыкантом, удостоенным награды подавляющим числом голосов, благодаря своей популярности. Ванесса Мэй была приглашена в Гонконг на Церемонию Воссоединения Китая, она была единственным иностранным исполнителем. 22-летняя красавица начала свое триумфальное музыкальное шествие по миру в 1996 году, записав свой первый альбом в новом стиле техно-акустики. Мэй представила смесь звуков акустических и электрических гитар, электроскрипок, создав уникальный микс джаза, попа, классики и реггей. Альбом, мгновенно вознесший ее на вершину музыкального Олимпа, с восторгом был воспринят публикой, впервые ощутившей, насколько может быть современна скрипка.

Сегодня Ванесса Мэй является одним из пяти самых востребованных музыкантов мира, она играет на лучших сценах и концертных площадках, тиражи ее альбомов исчисляются миллионами и раскупаются в считанные дни.

Публикуется по материалам PR-агентства