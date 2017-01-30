Корона "Мисс Вселенная" вручена стоматологу из Франции

24-летняя француженка Ирис Миттенейр в ночь на 30 января была объявлена победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2016", финал которого проходил в городе Пасай (остров Лусон, Филиппины) в концертном зале Asia Arena.

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Стоматолог из Лилля, увлекающаяся экстремальными видами спорта, путешествиями и кулинарией, стала второй француженкой в истории, завоевавшей этот титул.

Во время финального шоу, выйдя к микрофону, Ирис заявила, что гордится открытой иммиграционной политикой Франции и Европы в целом, и выразила сожаление по поводу недавних решений президента США Дональда Трампа, который в недавнем прошлом был организатором конкурсов Miss USA и Miss Universe.

Корону победительнице вручала немецкая филиппинка Пиа Вуртцбах, обладательница титула "Мисс Вселенная 2015".

Второе место и титул первой вице-мисс завоевала представительница Гаити Ракель Пелиссьер, третье место и титул второй вице-мисс достались колумбийке Андреа Товар.

В финальную шестерку также прошли красавицы из Кении, Таиланда и Филиппин.

Израильтянка Ям Касперс-Аншель в финал не попала.

К удивлению многих экспертов, в ТОП-13 не прошла представительница Венесуэлы Мариам Хабаш, выросшая в семье эмигрантов из сирийского Тартуса, которую считали одной из фавориток.

Конкурс "Мисс Вселенная" проводился на Филиппинах впервые за последние 22 года. Организаторы не побоялись угроз со стороны филиппинских исламистов, угрожавших "взорвать шоу".

Проведение "Мисс Вселенная" на Филиппинах выглядело вполне логичным на фоне успехов филиппинских красавиц на международных конкурсах последних лет: ими завоеваны титулы Miss International 2016, Miss Universe 2015, Miss World 2013, Miss Earth 2014-2015 и др.





