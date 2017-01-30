Весной в Израиле Жерар Депарьдье и Фанни Ардан в спектакле "Музыка для двоих"

18 и 19 марта в Тель-Авиве можно будет увидеть на сцене легендарных Жерара Депардье и Фанни Ардан в спектакле по пьесе Маргерит Дюрас "Музыка для двоих".

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Это грустная история ушедшей любви, погребенной под грузом взаимных обид и непонимания. Когда-то эти двое были вместе и жили в этом городе. Теперь они приехали сюда официально развестись и все равно не могут понять, почему так вышло. Спектакль "Музыка для двоих" – это 1 час 40 минут настоящего зрительского счастья. Мужчина и женщина, их последняя встреча, последняя ссора, последняя ночь любви. Без поцелуев и объятий, отчаянная и непоправимая.

Спектакль создан по одноименной пьесе Маргерит Дюрас, написанной по специальному заказу ВВС. Маргерит Дюрас - знаменитая французская писательница и автор сценариев к кинофильмам. В 1961 году она была номинирована на премию "Оскар" за лучший сценарий, а в 1985 году была награждена призом Берлинского кинофестиваля статуэткой "Серебряный медведь".

Публикуется по материалам PR-агентства