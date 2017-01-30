Кристина Орбакайте привезет с собой в Израиль "Бессонницу"

Итак, в апреле Израиль охватит "Бессонница": поражающее воображение новейшее супер-современное шоу европейского уровня, невероятная по сложности постановка в бродвейском силе, живой звук, невообразимые эффекты, высокое мастерство, отточенная программа, состоящая из самых громких хитов и самых новых песен, завораживающий синхронностью и головокружительными номерами балет, непохожесть и индивидуальный стиль исполнительницы - вот то, что ждет израильскую публику на больших юбилейных гастролях в Израиле принцессы российской эстрады Кристины Орбакайте, отправившейся в мировое турне в поддержку своего нового альбома. Сегодня певица на пике популярности и готова делиться со зрителем всем лучшим, что у нее есть: энергией, талантом, неповторимым обаянием и "Бессонницей" – своим новым грандиозным представлением.

Самая популярная и, пожалуй, самая любимая публикой артистка российской эстрады Кристина Орбакайте в Израиль приезжает далеко не впервые. Тем не менее, ей каждый раз удается удивить зрителя не только новыми работами, но и эффектным, продуманным до мелочей шоу.

Произведения, которые она исполняет на сцене – это небольшие спектакли, заставляющие зрителя испытывать богатую палитру переживаний. "Каждая песня - это определенная жизненная ситуация, прожитая и прочувствованная мной", - говорит сама певица.

Концепцию своего нового грандиозного шоу "Бессонница" Кристина Орбакайте придумала сама. Основной идеей программы стала тема Бродвея – в этом стиле поставлены номера балетной труппы и выполнены концертные наряды Орбакайте. Воплотить идеи в жизнь певице помог режиссер Алексей Голубев – известный постановщик массовых шоу, обладатель наград "Eurasian Music Award" в номинации "Лучшее рекламное музыкальное видео", премии канала RU TV в номинациях "Режиссер года", "Лучшее шоу года" и "Креатив года", а также музыкальной премии телеканала МУЗ-ТВ в номинации "Лучшее видео".

Творческая смелость постановщика и готовность к таким же дерзким экспериментам самой артистки привели к соответствующему результату: получилось большое концептуальное зрелищное шоу европейского уровня, в котором хитроумным узором переплелись самые современные сценические технологии, спецэффекты и видео-арт с особенностями артистического стиля

Орбакайте, оригинальной подачей, современными аранжировками, яркими хореографическими номерами ее балета и невероятными авторскими костюмами, придуманными и изготовленными специально для этого шоу американским дизайнером из Лос-Анджелеса, лауреатом премии "Эмми" Мариной Тойбиной, создававшей, кстати, образы многим топовым звездам – например, Тэйлор Свифт, Бритни Спирс, Майли Сайрис, Кэти Перри и другим. Израильскую публику, как всегда, ждет принципиально живой звук – Кристина давно уже выступает с одним из самых профессиональных музыкальных коллективов России, в сопровождении которого ставит свои вокально-хореографические спектакли. Так будет и в этот раз, но с еще большим размахом.

Новая программа получила название в честь одноименного альбома певицы, выпущенного в конце октября 2016 года. "Бессонница" – 11-я студийная работа артистки, в которую вошли 13 композиций, многие из которых уже известны широкой публике. Название и пластинке, и новой концертной программе Кристина выбрала не случайно. По словам исполнительницы, вдохновение и все новые идеи к ней приходят именно ночью. Чтобы ничего не упустить, она записывает все, что приходит в голову, жертвуя сном ради творчества. В шоу "Бессонница" прозвучат новые песни "Любовь не продается", "Перчатки", "На ромашке я гадаю", "Одна на двоих бессонница" и самый свежий хит Кристины "Ты мой".

На пяти больших двухчасовых концертах Кристины Орбакайте, которые пройдут в Беэр-Шеве, Ашдоде, Кармиэле, Тель-Авиве и Хайфе, конечно, будут исполнены уже давно известные и полюбившиеся всем песни, но в совершенно новом воплощении. Постановки к хитам "Смородина", "Белый город", "Без тебя", "Хватит шоу", "Маски", "Ультрафиолет", "Разрешаю только раз", "Признание" предстанут перед израильской публикой в еще более ярком свете. Конечно, прозвучат и композиции "Все сначала", "Спичка", "Солнце", "Перелетная птица", "Мой мир", без которых уже в течение долгого времени не обходится ни один концерт Кристины. Можно с уверенностью утверждать, что шоу "Бессонница" удивит израильскую публику уникальностью и неповторимостью, как, собственно, и другие выступления певицы. В мае Заслуженной артистки Российской Федерации Кристине Орбакайте исполнилось 45 лет и новое шоу приурочено именно к этому юбилею, оно стало началом большого мирового тура, во время которого кроме России концерты пройдут во многих европейских городах, в Азии, Америке и у нас в Израиле.

В созвездиях российской эстрады звезда Кристины Орбакайте излучает сегодня одно из самых ярких сияний. Ее творчество понятно и близко многим людям. Обаятельная и энергичная артистка обещает своему зрителю насыщенную эмоциями и прекрасными мелодиями "Бессонницу" и приглашает в свой мир любви, надежд и грез, который она откроет на своих концертах в Израиле.

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