30 января 2017 г.
последняя новость: 14:34
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:33 Весной в Израиле Жерар Депарьдье и Фанни Ардан в спектакле "Музыка для двоих"
14:27 "Королева скрипки" Ванесса Мэй даст в Израиле единственный концерт
14:15 Кристина Орбакайте привезет с собой в Израиль "Бессонницу"
14:11 Впервые в Израиле шоу "Дамские угодники"
13:39 Скоро в Израиле Алексей Хомчик и Юрий Визбор-младший
11:35 Церемония вручения наград Гильдии актеров США: Голливуд против Трампа
05:14 Корона "Мисс Вселенная" вручена стоматологу из Франции
15:29 Фестиваль Sundance : награда Оруэлла вручена создателю фильма о допинге в РФ
13:25 Певица Риханна об иммиграционной политике Трампа: "Какой же аморальной свиньей надо быть"
13:08 "Ла-Ла Лэнд" получил главный приз Гильдии продюсеров США
Досуг

Впервые в Израиле шоу "Дамские угодники"

время публикации: 14:11 | последнее обновление: 14:11 блог версия для печати фото
В феврале в Израиле впервые выступит мужской театр

Публикуется на правах рекламы

В феврале в Израиле впервые выступит мужской театр. Прекрасный подарок для дам и их поклонников и единственное в России "мужское шоу" "Дамские угодники".

Это настоящий театр, придуманный мужчинами, чье призвание – создавать красоту в танце специально для женщин.

"Дамские угодники" — это 15 артистов, которых объединяет любовь к танцу, театру и к сцене, а также стремление создавать женщине праздник. Визитная карточка коллектива – авторские спектакли (от режиссуры до костюмов), соединившие эротический танец, хореографию и театральное искусство в единое целое. Ведущие Александр Меркурьев и Сергей Назаров виртуозно выстраивают диалог между залом и "угодниками".

Вход на мероприятие только для лиц 18+.

Билеты по ссылке.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 30 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017