Московский балет "Дюймовочка" и тель-авивский мюзикл "Отверженные". Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В пятницу в Кирьят-Моцкине, в течение нескольких последующих недель в 15 других городах Израиля театр Moscow State Ballet представит классическую балетную постановку "Дюймовочка" на музыку Чайковского.

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На момент публикации еще оставались последние субботние билеты на мюзикл "Отверженные" (по Виктору Гюго) в театре "Габима". Есть билеты на следующую неделю.

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Театр "Гешер" в Яффо в субботу покажет спектакль "В туннеле". Жанр: сатирическая хроника.

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Вечером в пятницу на открытой сцене башен "Азриэли" в Тель-Авиве состоится Венецианский карнавал с участием музыкантов из США и Израиля.

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В субботу в Реховоте португальско-британская певица, композитор и музыкант Кармен Сюза выступит с джазовой программой "Самба Кармен".

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Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il