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Московский балет "Дюймовочка" и тель-авивский мюзикл "Отверженные". Афиша на выходные

время публикации: 10:30 | последнее обновление: 10:30 блог версия для печати фото
Московский балет "Дюймовочка" и тель-авивский мюзикл "Отверженные". Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В пятницу в Кирьят-Моцкине, в течение нескольких последующих недель в 15 других городах Израиля театр Moscow State Ballet представит классическую балетную постановку "Дюймовочка" на музыку Чайковского.

- Приобрести билеты на балет "Дюймовочка"

На момент публикации еще оставались последние субботние билеты на мюзикл "Отверженные" (по Виктору Гюго) в театре "Габима". Есть билеты на следующую неделю.

- Приобрести билеты на мюзикл "Отверженные"

Театр "Гешер" в Яффо в субботу покажет спектакль "В туннеле". Жанр: сатирическая хроника.

- Приобрести билеты на спектакль "В туннеле"

Вечером в пятницу на открытой сцене башен "Азриэли" в Тель-Авиве состоится Венецианский карнавал с участием музыкантов из США и Израиля.

- Приобрести билеты на Венецианский карнавал

В субботу в Реховоте португальско-британская певица, композитор и музыкант Кармен Сюза выступит с джазовой программой "Самба Кармен".

- Приобрести билеты на концерт "Самба Кармен"

Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il

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