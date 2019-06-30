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"Заповедник 82": Прямая линия параллельна народу. Пугаем Грузию. Мультсатира

время публикации: 30 июня 2019 г., 19:51 | последнее обновление: 30 июня 2019 г., 19:51 блог версия для печати фото
"Заповедник 82": Прямая линия параллельна народу. Пугаем Грузию. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 82-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В воскресенье, 30 июня, проект "Заповедник" представил новую, 82-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: Путин, Песков, Медведев, Золотов и Матвиенко обсуждают завершившийся моноспектакль "Прямая линия с президентом". На саммите G-20 мировые лидеры Трамп, Путин, Мэй, Меркель, Макрон, Абэ, Си Цзиньпин и Эрдоган поют туристический хит о дружбе и самых важных встречах. Путин, Лавров и Захарова пытаются набрать больше мирового авторитета, чем есть у Трампа. Ради этого они пристают к Грузии… без особого успеха.

В этом выпуске нашли отражение: минимальные с 2015 года показатели рейтингов "прямой линии" с Путиным; саммит G-20, состоявшийся в Осаке; запрет России на прямое авиасообщение с Грузией.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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