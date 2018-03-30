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Досуг

"Люди любят удивляться". Егор Альтман отвечает на детские вопросы

время публикации: 06:17 | последнее обновление: 06:17 блог версия для печати фото
"Люди любят удивляться". Егор Альтман отвечает на детские вопросы
"Люди любят удивляться". Егор Альтман отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Впервые передача нового цикла поменяла адрес: съемки проводились не в студии, а в галерее в Тель-Авиве, где до 11 апреля в проходит выставка-продажа работ Пабло Пикассо. Гостем очередной передачи стал владелец галереи Егор Альтман – бизнесмен, медиа-менеджер, отец троих детей.

Ведущий вспоминает, как пришел со своими детьми в Museum of Modern Art (MoMA) в Нью-Йорке, где посреди огромного пустого зала стоял стог сена, рядом с которым дежурил охранник. "Это для чего?" – спросили дети. Тот же вопрос был задан Альтману. "Смысл современного искусства находится в двух базовых плоскостях: в одной стороны – оно ищет сложности в примитиве, с другой стороны – создает концепт... Искусство от качественного копирования того, что окружает вас, переходит к тому, что оно требует, и дает вам возможность разгадать этот ребус: что именно имел в виду художник", – говорит Егор Альтман.

На вопрос 9-летнего мальчика "Что такое эпатаж?" учредитель премии эпатажной рекламы "Позолоченная муха" отвечает так: "Люди любят удивляться". А потом, говоря о всеобщем интересе к негативу, произносит: "Человек обсасывает проблемы других людей через призму собственных страхов".

Программа "Детский недетский вопрос" с Егором Альтманом

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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