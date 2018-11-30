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Досуг

Зачем режиссер сидит в шкафу. Инна Лесина отвечает на детские вопросы

время публикации: 07:44 | последнее обновление: 07:44 блог версия для печати фото
Зачем режиссер сидит в шкафу. Инна Лесина отвечает на детские вопросы
Инна Лесина и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостьей передачи стала Инна Лесина – добродушный режиссер документального кино, умеющая снижать остроту проблемы, прячась в шкаф, и готовая пойти за угол, потому что не знает – что там. Для нее важны три вещи: писать тексты, играть на рояле, снимать кино.

Инна – один из организаторов фотовыставки LiveIt Exhibition, посвященной женщинам, пережившим мастэктомию (операцию по удалению груди). Идея создания такой портретной галереи родилась, когда она сама оказалась в больнице.

Один четырехлетний мальчик рассказал доктору о своей "звездной болезни": "Я смотрю на звезды и болею". Инна желает, чтобы такой болезни было как можно больше.

Десятилетняя девочка, обращаясь к Богу, написала: "Сделай так, чтобы во второй жизни я родилась во Франции мальчиком". Инна, "если б выпало", хотела бы родиться в Штатах белым джазовым пианистом – мужчиной.

"Успех в мире взрослых" для нее – "делать то, что ты хочешь делать".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Инной Лесиной

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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