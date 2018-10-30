Рекламная кампания "Здесь Иран?": Бар Рафаэли в мусульманском никабе

Модный бренд Hoodies запустил новую рекламную кампанию под девизом "Главное – это свобода". Среди прочих звезд в этой рекламе задействована Бар Рафаэли, позирующая в традиционном мусульманском головном уборе – никабе. Подпись к этому образу звучит так: "Здесь Иран?"

Израильская супермодель Бар Рафаэли. Фотогалерея

О новой кампании Hoodies уже пишут и говорят многие израильские СМИ. Появление Рафаэли в никабе было воспринято неоднозначно. Некоторые комментаторы считают подобную рекламу оскорбляющей чувства мусульман, другим кажется, что задеты чувства евреев. Так или иначе, кампания уже на начальном этапе достигла своей цели: на нее обратили внимание, о ней говорят.

Судя по имеющейся информации, в кампании "Главное – это свобода", помимо Бар Рафаэли, участвуют также украинский андрогинный манекенщик Став Страшко, ультраортодоксальный телеведущий Мелех Зильбершлаг и модель эфиопского происхождения Тахуния Рубель.

Напомним, что летом этого года компания Castro объявила фондовой бирже о завершении сделки по приобретению фирмы Hoodies. Отныне Castro принадлежат Carolina Lemke, Top Ten, Urbanica, Hoodies и др. Речь идет о группе компаний, совладелицей которых является Бар Рафаэли. Она же выступает в качестве главного представителя Hoodies в рекламных кампейнах.

Бар родилась 4 июня 1985 года в Од а-Шароне. Ее мать Ципи в прошлом тоже была успешной моделью, отец Рафи владеет собственной лошадиной фермой. Предки Бар были выходцами из Италии, Литвы и Польши. Впервые в качестве модели Бар выступила, когда ей было всего 8 месяцев. С тех пор она не прерывала карьеру в модельном бизнесе, пыталась выступать в качестве актрисы и создавать собственную фирму. Особое внимание СМИ уделяют личной жизни Бар Рафаэли. Около пяти лет длился ее роман со знаменитым голливудским актером Леонардо ДиКаприо, который так и не закончился свадьбой. В сентябре 2015 года Бар вышла замуж за бизнесмена Ади Эзру. 11 августа 2016-го у них родилась дочь Лив, а 20 октября 2017-го у них родилась вторая дочь, которой дали имя Эль Эзра.





