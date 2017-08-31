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В декабре Московский цирк на льду представит в Израиле "Алису в стране чудес"

время публикации: 14:31 | последнее обновление: 14:31 блог версия для печати фото
С 1 по 21 декабря Московский цирк на льду покажет в израильских городах уникальное цирковое шоу на льду

С 1 по 21 декабря Московский цирк на льду покажет в израильских городах уникальное цирковое шоу на льду для всей семьи "Алиса в стране чудес".

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"Алиса в стране чудес" — новое ледовое шоу по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Благодаря впечатляющей постановке нового ледового шоу, где сочетаются танцы на льду и захватывающие цирковые номера фигуристов, зрители переносятся в волшебный мир Страны чудес и ее обитателей.

Публикуется по материалам PR-агентства

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Четверг, 31 августа 2017 г.
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