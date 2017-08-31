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Досуг

Взлом Instagram Селены Гомес: голый Бибер и объяснения администрации сервиса

время публикации: 12:18 | последнее обновление: 12:18 блог версия для печати фото
Селена Гомес
Селена Гомес и Джастин Бибер
Селена Гомес
ВСЕ ФОТО

На этой неделе неизвестный злоумышленник взломал аккаунт в Instagram популярной американской певицы и актрисы Селены Гомес и выложил на ее странице фотографию обнаженного Джастина Бибера.

Вскоре администрация Instagram устранила эту проблему, вернув Селене управление блогом, на который подписаны рекордные 125 миллионов человек.

Судя по публикации Variety, взломщики воспользовались уязвимостью в интерфейсе Instagram, и от их действий пострадала не только Гомес.

"Недавно мы обнаружили, что одно или несколько лиц получили незаконный доступ к контактным данным популярных пользователей, в частности адресам электронной почты и номерам телефонов, используя ошибку в программном интерфейсе Instagram", – цитирует "Интерфакс" комментарий администрации сервиса.

Роман Бибера и Гомес, добавивший им популярности среди молодежи, длился в течение нескольких лет до ноября 2012 года. Очевидно, взломщик посчитал забавным разместить в блоге Селены именно снимок Джастина.

25-летняя певица, актриса и модель Селена Гомес считается одной из самых успешных и высокооплачиваемых американских знаменитостей. Осенью 2014 года она уже становилась жертвой хакера, выложившего в открытый доступ интимные фотографии и видеозаписи примерно 100 "звезд".

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