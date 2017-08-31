"Лебединое озеро" московского балета под управлением Вячеслава Гордеева - в ноябре в Израиле

С 9 по 23 ноября в Израиле пройдут гастроли Московского государственного театра "Русский балет" под управлением Вячеслава Гордеева.

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Вячеслав Гордеев постарался сохранить лучшие находки Мариуса Петипа, Льва Иванова, Александра Горского, но сделал акцент на динамизме режиссуры. Например, в партитуру добавлено лирическое соло Принца, отражающее романтический характер героя. Художественное оформление спектакля, декорации, костюмы — работа известных московских театральных художников Игоря Нежного (сценография) и Татьяны Тулубьевой (костюмы). Они традиционно сотрудничают с "Русским балетом", воплощая идеи Вячеслава Гордеева в яркой и выразительной живописи, необходимой в оформлении балетных сказок.

Публикуется по материалам PR-агентства