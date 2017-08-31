Фильм, снятый арабкой из Назарета, примет участие в борьбе за "Оскар-2018"

Комедия Аннемари Джасир под названием "Ваджиб", рассказывающая о жизни арабов-христиан из Назарета, представит палестинский кинематограф на конкурсе "Оскар-2018" – в категории "зарубежный фильм", сообщает 31 августа издание The Hollywood Reporter.

В этой картине, главные роли в которой исполняют известный палестинский актер Мухаммад Бакри и его сын Салех, рассказывается о свадьбе, ради которой брат невесты прилетел из Рима в Израиль.

Ранее этот фильм был представлен на кинофестивале в Локарно, а в сентябре его увидят жители и гости Торонто.

Отметим, что пока ни один израильский или же палестинский фильм не получил "Оскара". Палестинские кинематографисты номинировались на эту престижную награду дважды, а израильтяне – десять раз, став своего рода "рекордсменами неполучения".