31 августа 2017 г.
последняя новость: 18:26
Кизякову подарили дело
Бар Рафаэли связалась с зэком
Галь Гадот в Израиле
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:15 Фильм, снятый арабкой из Назарета, примет участие в борьбе за "Оскар-2018"
14:31 В декабре Московский цирк на льду представит в Израиле "Алису в стране чудес"
14:28 "Лебединое озеро" московского балета под управлением Вячеслава Гордеева - в ноябре в Израиле
12:18 Взлом Instagram Селены Гомес: голый Бибер и объяснения администрации сервиса
16:02 Согласно завещанию Пратчетта, его незаконченные произведения раздавили катком
15:50 На острове Лидо стартует 74-й Венецианский кинофестиваль
13:04 52-й Фестиваль вокальной музыки в Абу-Гош – Суккот 2017
10:39 Тейлор Свифт отомстила Уэсту и Кардашьян, высмеяв их в своем новом клипе. ВИДЕО
11:57 В Красноярском крае завершился Международный Канский видеофестиваль
10:07 Спектакль "Диббук" и детский мюзикл "Книга джунглей-2". Афиша на выходные
Досуг

Фильм, снятый арабкой из Назарета, примет участие в борьбе за "Оскар-2018"

время публикации: 17:15 | последнее обновление: 17:46 блог версия для печати фото
Аннемари Джасир

Комедия Аннемари Джасир под названием "Ваджиб", рассказывающая о жизни арабов-христиан из Назарета, представит палестинский кинематограф на конкурсе "Оскар-2018" – в категории "зарубежный фильм", сообщает 31 августа издание The Hollywood Reporter.

В этой картине, главные роли в которой исполняют известный палестинский актер Мухаммад Бакри и его сын Салех, рассказывается о свадьбе, ради которой брат невесты прилетел из Рима в Израиль.

Ранее этот фильм был представлен на кинофестивале в Локарно, а в сентябре его увидят жители и гости Торонто.

Отметим, что пока ни один израильский или же палестинский фильм не получил "Оскара". Палестинские кинематографисты номинировались на эту престижную награду дважды, а израильтяне – десять раз, став своего рода "рекордсменами неполучения".

facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 31 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017