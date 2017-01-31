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Жюри юбилейного Каннского кинофестиваля возглавит Педро Альмодовар

время публикации: 11:44 | последнее обновление: 11:44 блог версия для печати фото
Жюри юбилейного Каннского кинофестиваля возглавит Педро Альмодовар

Главой жюри юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 17 по 28 мая 2017 года, выбран испанский кинорежиссер Педро Альмодовар, ставший первым испанцем, которому поручена эта почетная задача.

Альмодовар дважды становился лауреатом Каннского фестиваля. В первый раз режиссер получил "Золотую пальмовую ветвь" в 1999 году за фильм "Все о моей матери". В 2006 году Альмодовар удостоился награды за лучший сценарий к фильму "Возвращение".

В минувшем году жюри Каннского кинофестиваля возглавлял австралийский режиссер Джордж Миллер.

В разные годы главой жюри фестиваля были такие выдающиеся кинематографисты как Стивен Спилберг, Эмир Кустурица, Квентин Тарантино, Люк Бессон и другие.

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