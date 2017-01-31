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Mustonen Fest: Посвящение Бетховену

время публикации: 11:50 | последнее обновление: 11:50 блог версия для печати фото
Mustonen Fest: Посвящение Бетховену

Симфонический оркестр Ришон ле-Циона приглашает на гала-концерт, посвященный творчеству Людвига ван Бетховена. В программе – наиболее известные произведения композитора: Тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели и Симфония №9. В концерте принимают участие музыканты, певцы и хоровые коллективы из Израиля и Эстонии. Дирижер – Андрес Мустонен.

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Андрес Мустонен – прославленный эстонский скрипач и дирижер, сделавший головокружительную международную карьеру. С лучшими оркестрами мира он великолепно исполняет старинную и современную академическую музыку, а также этно и джаз. По словам дирижера, его главная задача – вдохновить музыкантов. И он справляется с ней блестяще. Уже много лет Мустонен является инициатором и руководителем международного музыкального фестиваля Mustonen Fest, в рамках которого и состоится гала-концерт "Посвещение Бетховену".

Генеральный директор симфонического оркестра Ришон ле-Циона считает, что и для музыкантов оркестра и для слушателей этот вечер станет настоящим праздником. "Без сомнения, нас ждет огромное удовольствие. В первой части концерта мы получим уникальную возможность услышать в сопровождении оркестра трех великолепных эстонских музыкантов - Катарийны Марии Китс (скрипка), Марселя Йоханнеса Китса (виолончель) и Стена Хейноя (фортепиано). Затем нас ждет удивительное слияние голосов выдающихся израильских и эстонских оперных певцов, а завершит праздник торжествующее звучание "Оды к радости", исполнят которую участники сразу нескольких хоровых коллективов".

Публикуется по материалам PR-агентства

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Вторник, 31 января 2017 г.
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