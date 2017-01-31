31 января 2017 г.
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Сотни часов популярных сериалов и новых блокбастеров на русском языке: "Селком TV" расширяет библиотеку VOD

время публикации: 19:02 | последнее обновление: 19:02 блог версия для печати фото
Сотни часов популярных сериалов и новых блокбастеров на русском языке: "Селком TV" расширяет библиотеку VOD

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Отныне все зарубежные фильмы, пополняющие библиотеку VOD "Селком TV" на постоянной основе, будут иметь опцию перевода на русский язык. Все это можно смотреть в любое удобное вам время в качестве HD и всего за 99 шек в месяц.

В продолжение успешной презентации "Селком TV" продолжает расширять пакет услуг для русскоязычных израильтян и представляет сотни часов новых фильмов категории "А" с переводом на русский язык и наиболее востребованные российские сериалы, среди которых - премьеры 2017 года. Библиотека фильмов и сериалов на русском языке пополняется постоянно.

"Селком TV" предлагает не только самые рейтинговые новостные, детские, спортивные и развлекательные каналы и возможности современного "смарт-тв" с выходом в интернет, но и тысячи часов библиотеки VOD – без дополнительной оплаты всего за 99 шек. в месяц. Новые сериалы на "Селком TV"

"Екатерина" — историческая драма о судьбе принцессы Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской до того, как она стала российской императрицей Екатериной Великой. Сериал занял верхнюю строчку телерейтинга фильмов и сериалов России и завоевал премии "Золотой орёл 2016" в номинации "Лучший телевизионный сериал" и «ТЭФИ 2015» в номинациях "Телевизионный фильм/сериал" и "Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала". В главных ролях: Марина Александрова, Владимир Меньшов, Константин Лавроненко.

"Дружина" — снятый с большим размахом эпичный фэнтези-сериал в лучших традициях былин и русских народных сказок. Дружина – новгородские хмурые и неразговорчивые воины, в народе про них шепчутся, что они понимают язык волков и умеют заговаривать ветер. Им предстоит пройти множество испытаний, найти и доставить в Новгород мальчика, который позже войдет в историю как Александр Невский.

"Достоевский" — захватывающий биографический сериал, рассказывающий о жизни и творчестве великого русского классика Федора Михайловича Достоевского. Вас ждут отличная актерская игра, великолепные декорации и чарующая атмосфера тех лет. Сериал получил премию «Золотой орёл» в номинациях «Лучший мини-сериал", "Лучшая актриса на ТВ" (Валентина Талызина) и "Лучший актер на ТВ" (Евгений Миронов). Режиссер: обладатель множества наград - Владимир Хотиненко. В ролях: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Дарья Мороз, Александр Домогаров, Дмитрий Певцов и другие.

Премьера 2017 - "Французская кулинария" - интригующий сюжет этой лирической комедии искусно приправлен деталями самой великой кухни мира. Коренная парижанка Луиза Дежарден отправляется в поисках любви в далекий город Таганрог, где по воле случая становиться шеф-поваром местного французского ресторана.

"Пепел" - один из самых популярных российских сериалов с, наверное, самым блистательным актерским составом: Владимир Машков, Евгений Миронов, Елена Лядова, Сергей Гармаш, Чулпан Хаматова, Андрей Смоляков и другие – и не менее блестящим сюжетом.

"Эйнштейн. Теория любви" - любовью всей жизни для Альберта Эйнштейна была наука. Но и в его судьбе нашлось место и для страстного романа. Однажды он без ума влюбился в светскую красавицу Маргариту Коненкову. И, несмотря на толпы поклонников, она обратила свое внимание на ученого. Альберт вдохновенно рассказывал любимой женщине ей о своем ядерном проекте, не подозревая, что на самом деле она – сотрудница НКВД. В главных ролях: Дмитрий Певцов, Александр Балуев, Ольга Будина и Ольга Дроздова.

"Кедр" пронзает небо" - Сергей Лыков с детства мечтал о полетах в космос и теперь работает в секретном НИИ-3. Но по доносу он попадает в тюрьму, где знакомится Сергеем Королевым, своим коллегой и единомышленником. На свободе их пути расходятся. В главных ролях: Игорь Петренко, Игорь Скляр и Дарья Мороз.

Не менее интересен сериал "Профессионал", про разведчика, сбежавшего из тюрьмы в Джакарте, чтобы раскрыть тайну гибели жены. Или "Заговоренный" - о солдате, ни разу не получавшем ни царапины в бою, к которому однажды пришло тяжелое осознание, что все пули, которые должны были убить его, доставались другим. Или "Две легенды" - смешной сериал о двух учителях - он преподает математику она – биологию, но на самом деле они - шпионы под прикрытием. Или другие качественные и рейтинговые сериалы.

Большое кино на "Селком TV"

Также в VOD библиотеку "Селком TV" было добавлено более 80 кинофильмов с переводом на русский язык.

Среди них самые свежие картины 2016 года, которые совсем недавно сошли с экранов кинотеатров: обладатель 6 премий и 4 номинаций на "Оскар", 4 премий Британской академии и премии Гильдии актеров – "Безумный Макс: Дорога ярости", номинант на премию "Оскар" - "13 часов: Тайные солдаты Бенгази", обладатель премии "Оскар" – "Девушка из Дании", "Репортерша", "Охота на ангелов", "Кловерфилд, 10", номинант на премию "Оскар" - "Да здравствует, Цезарь", суперблокбастер "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", продолжение одной из самых смешных комедий "Образцовый самец 2", номинированный на премию "Золотой Медведь" - "Специальный полуночный выпуск", "Восставший", обладатель премии "Сандэнс" - "Вмешательство", "Черепашки-ниндзя 2", "Братья из Гримсби", "Лес призраков", "Белоснежка и охотник 2", "Разлом Сан-Андреас", "Большой Босс", "Подтверждение", номинант премии канала "MTV" - "Миссия в Майами" и многие другие.

Новые фильмы на русском языке появятся в специально созданной рубрике в библиотеке VOD, тогда как сериалы пополнят уже существующую рубрику сериалов на русском языке.

Только в "Селком TV" библиотека VOD - бесплатна, тогда как в yes и HOT приходится доплачивать как минимум 25 шекелей в месяц, чтобы получить услугу VOD.

Техподдержка осуществляется круглосуточно.

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Вторник, 31 января 2017 г.
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