Показ фильма и встреча с режиссером в Тель-Авиве - "Десять секунд" Юлии Гонтарук

Кино-проект “Музеон” совместно с общественной организацией Israeli Friend of Ukraine проводят специальный показ документального фильма “Десять секунд”, снятого талантливым молодым режиссером из Украины - Юлией Гонтарук. Автор фильма приедет на премьеру в Израиль, чтобы представить картину и пообщаться со зрителями. Единственный сеанс пройдет в кинотеатре Лев Дизенгоф 19 февраля, начало в 19:30.

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“Десять секунд” открывает серию показов актуальной украинской документалистики, которая в дальнейшем продолжится демонстрацией полнометражного фильма “Украинские шерифы” Романа Бондарчука, премьерой картины Виталия Манского “Родные”, а также лучшими работами из конкурса киевского фестиваля DOCUDAYS UA - 2017.

“Десять секунд” - фильм, снятый по горячим следам после бомбардировки города Мариуполь системой залпового огня “Град” 24 января 2015 года. Жители города, которых война застала врасплох, рассказывают свои душераздирающие истории, но это далеко не все, что несет в себе картина. Режиссеру фильма удалось невероятное - показать, как хрупок мир, как за очень короткий промежуток времени жизнь может превратиться в смертельную бойню и как бесстрашны люди, которые противопоставляют невидимому злу свой разум и доброту.

Режиссер фильма Юлия Гонтарук - одна из организаторов и участников знаменитого украинского кино-сообщества “Вавилон’13”, идея которого родилась вместе с революционными событиями на Майдане. Этот проект объединил множество режиссеров, операторов, кинематографистов и просто людей, желавших беспристрастно фиксировать события на Украине, немедленно превращая свидетельства в мощные по воздействию фильмы и кинохронику.

“Десять секунд” - не дебютный документальный фильм Юлии, но первый, который она будет лично представлять в Израиле. Ее игровые и документальные истории не раз получали призы на многочисленных зарубежных кинофестивалях, а новая картина “Десять секунд” успела побывать в официальной программе московского фестиваля АРТДОКФЕСТ, получить награду киевского фестиваля DOCUDAYS UA, не говоря об отдельных показах в разных городах Украины.

Важно, что показ фильма “Десять секунд” приурочен к третьей годовщине трагических событий на Майдане в Киеве, которые изменили ход современной истории Украины. Событие проходит при поддержке организации Ukrainian Jewish Encounter.

Публикуется по материалам PR-агентства