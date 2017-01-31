31 января 2017 г.
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Досуг

В мае в Израиле Михаил Жванецкий

время публикации: 11:56 | последнее обновление: 11:56 блог версия для печати

17 и 19 мая в Тель-Авиве состоятся концерты писателя Михаила Жванецкого.

- Приобрести билеты на концерт Михаила Жванецкого

На выступлениях Жванецкого всегда есть место смеху до слез и сквозь слезы. Писатель обладает удивительным даром выражать все емко, точно и смешно. Его образы - от остросоциального явления до характера конкретного персонажа - всегда находят путь к зрителю и отклик в его душе. Вот уже пятое десятилетие мы любим Жванецкого, узнавая в его монологах себя, и следим через его тексты за переменами в нашей жизни.

Публикуется по материалам PR-агентства

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Вторник, 31 января 2017 г.
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