В мае в Израиле Михаил Жванецкий

17 и 19 мая в Тель-Авиве состоятся концерты писателя Михаила Жванецкого.

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На выступлениях Жванецкого всегда есть место смеху до слез и сквозь слезы. Писатель обладает удивительным даром выражать все емко, точно и смешно. Его образы - от остросоциального явления до характера конкретного персонажа - всегда находят путь к зрителю и отклик в его душе. Вот уже пятое десятилетие мы любим Жванецкого, узнавая в его монологах себя, и следим через его тексты за переменами в нашей жизни.

Публикуется по материалам PR-агентства