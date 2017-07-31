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Досуг

10 самых высокооплачиваемых российских музыкантов: рейтинг Forbes 2017

время публикации: 11:09 | последнее обновление: 11:13 блог версия для печати фото
Филипп Киркоров
Анна Нетребко

В русской версии журнала Forbes опубликован список ТОП-10 самых высокооплачиваемых российских музыкантов. В этом году рейтинг возглавила 45-летняя певица Анна Нетребко, заработавшая за год $7,5 млн.

В первой пятерке также оказались: Филипп Киркоров – $7,4 млн, Тимати – $6,6 млн, Дима Билан – $6 млн, Григорий Лепс – $6 млн.

Также в первой десятке рейтинга: группа "Би-2" – $5,7 млн, Сергей Шнуров – $5 млн, Земфира – $5 млн, Николай Басков – $4,3 млн и Егор Крид – $4 млн.

Для сравнения, самой высокооплачиваемой певицей в ноябре прошлого года американский журнал Forbes назвал 26-летнюю Тейлор Свифт. Ее годовой доход составил $170 млн.

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