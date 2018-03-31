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Досуг

Еврейка Скарлетт Йоханссон сыграет немку, спасающую ребенка от нацистов

время публикации: 13:49 | последнее обновление: 14:08 блог версия для печати фото
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон

Весной этого года начнутся съемки фильма Jojo Rabbit ("Кролик Джоджо"), главную роль в котором – немки, спасающей юную еврейку в годы Второй мировой войны – сыграет Скарлетт Йоханссон, сообщает Variety.

Режиссером и сценаристом фильма стал Тайка Вайтити (Коэн), новозеландский актер, режиссер, сценарист и комик, выросший в семье маори и еврейки. О своем первом художественном фильме Вайтити говорит как об очень личном проекте.

Что касается Скарлетт Йоханссон, то в последние годы она снималась, в основном, в боевиках и остросюжетных фильмах, в частности, она сыграла советскую шпионку Наталью Романову в фильмах "Железный человек 2" (2010), "Мстители" (2012), "Первый мститель: Другая война" (2014), "Мстители: Эра Альтрона" (2015), "Первый мститель: Противостояние" (2016), "Рагнарек" (2017), а также "Мстители: Война бесконечности" (2018).

Тем не менее, Скарлетт всегда с удовольствием принимает участие в проектах, которые позволяют ей проявить талант драматической актрисы.

Кроме того, трагическая история Jojo Rabbit близка Скарлетт как еврейке. В октябре прошлого года Йоханссон, принимавшая участие в программе Finding Your Roots ("В поисках корней"), посвященной истории ее семьи, расплакалась на глазах у тысяч телезрителей.

Популярное телешоу строится вокруг генеалогического древа знаменитости, приглашенной в студию. При этом сценарий подразумевает, что во время беседы гость студии узнает о своей семейной истории нечто новое, что станет для него сюрпризом.

Когда автор и ведущий программы, Генри Луи Гейтс-младший рассказал актрисе, что ее двоюродный прадед погиб в Варшавском гетто, она заплакала.

"Это так грустно, - сказала Скарлетт, прочитав один из документов, в котором запечатлена история ее семьи, - я обещала себе, что не буду плакать, но это трудно". Она заметила, как странно сложилась судьба двух братьев, один из которых погиб в гетто, а другой в те же годы оказался в Нью-Йорке.

Справка: Скарлетт Йоханссон родилась 22 ноября 1984 года в Нью-Йорке. Ее отец, Карстен Йоханссон – выходец из Дании, был сыном сценариста и режиссера Эйнера Йоханнсона. Ее мать, Мелани Слоун, происходит из семьи американских евреев, выходцев из Польши. При этом Скарлетт подчеркивает, что празднует как Рождество, так и Хануку.



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