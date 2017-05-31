31 мая 2017 г.
последняя новость: 14:00
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:39 Министр культуры Регев требует убрать "голые постановки" из программы Фестиваля Израиля
15:41 Видные кинематографисты из-за бойкота отказались участвовать в тель-авивском ЛГБТ-кинофестивале
15:27 1 июня начинаются долгожданные гастроли Стаса Михайлова в Израиле
14:04 "Горячая сотня 2017" журнала Maxim: дочь голливудского актера и другие красавицы
13:08 "Морозко" в Израиле: новогодний спектакль-феерия
12:42 Новый израильский театр "STAGE-N" представляет: Мария Мушкатина и Андрей Кашкер в премьере спектакля "Два голоса"
11:52 "Умение видеть фотоаппаратом есть у всех". Интервью с Дмитрием Брикманом
22:23 Шведский режиссер Рубен Остлунд увез из Канн главный приз кинофестиваля
14:46 В ноябре в Израиле Михаил Шуфутинский
14:39 Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили в спектакле БДТ им. Г. А. Товстоногова "Квартет"
Досуг

Министр культуры Регев требует убрать "голые постановки" из программы Фестиваля Израиля

время публикации: 09:39 | последнее обновление: 11:16 блог версия для печати фото
Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев
Сцена из балета "Пиндорама"
Сцена из спектакля "И что мне делать с этим мечом?"
ВСЕ ФОТО

Министр культуры и спорта Мири Регев ("Ликуд") потребовала убрать из программы 56-го Фестиваля Израиля в Иерусалиме "выступления обнаженных артистов". Фестиваль будет проходить с 1 по 18 июня.

Ссылку на соответствующую публикацию Ynet министр опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook со следующим комментарием: "Никогда не слышала о такой статье бюджета как "выступления обнаженными". Я не намерена финансировать выступления обнаженными из госбюджета".

Журналистка Маша Хинич, обозреватель по вопросам культуры, поясняет, что речь идет о двух зарубежных театрально-хореографических постановках, в которых есть сцены с участием обнаженных актеров – о балете "Пиндорама" бразильского хореографа Лии Родригес и о спектакле-перформансе "И что мне делать с этим мечом?" испанской актрисы и режиссера Анхеллики Лиддел.

О том, что эти постановки есть в программе 56-го Фестиваля Израиля, было известно еще в марте, причем организаторы публиковали и фотографии, и видеофрагменты. Однако министр Регев по непонятной причине решила внести изменения в программу накануне фестиваля.

Хинич напоминает, что в 1998 году, за день до открытия Фестиваля Израиля представители религиозных партий потребовали отменить открывавшее фестиваль выступление ансамбля "Бат-Шева", так как, на их взгляд, костюмы танцовщиков были слишком обтягивающие и откровенны, напоминали нижнее белье и оскорбляли чувства верующих. Тогда скандал был замят, и премьера "Анафазы" состоялась. Министром образования и культуры Израиля был тогда Ицхак Леви, возглавлявший национально-религиозную партию МАФДАЛ.

Требуя запретить "обнаженные выступления", Мири Регев уподобилась одному из основателей ультрарелигиозной партии ШАС Нисиму Зеэву – бывшему депутату Кнессета, который в прошлом году требовал отменить исполнение номера "Больше, чем нагота" хореографа Дорис Улих во время фестиваля в Иерусалиме. Нисим Зеэв сравнивал публичное выступления в обнаженном виде с проституцией. Он обращался лично к мэру Иерусалима Ниру Баркату, настаивая на запрете показа. В итоге, из-за высокого интереса публики было организовано две постановки.

Министр Мири Регев пошла другим путем: она написала письмо на имя генерального директора Фестиваля Израиля в Иерусалиме Эяля Шера.

Фестиваль Израиля, проводящийся ежегодно с 1961 года, получает финансирование из различных источников, в том числе от государства. Из госбюджета частично финансируется сам фестиваль, не конкретные выступления.

Об изменениях в программе фестиваля после обращения главы минкульта пока не сообщалось.

Видеофрагменты балета "Пиндорама" и спектакля "И что мне делать с этим мечом?"



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 мая 2017 г.
Театр в Яффо готовится к премьере спектакля по письмам палестинских заключенных
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 мая 2017 г.
Мири Регев: "Почему я должна быть декорацией на встрече Трампа?"
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 18 мая 2017 г.
Звезды на открытии 70-го Каннского кинофестиваля и министр культуры Израиля. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 мая 2017 г.
Мири Регев настаивает на праве государства вмешиваться в работу учреждений культуры
// NEWSru.co.il // Досуг // 27 мая 2016 г.
Один из лидеров ШАС требовал запретить "голый танец" на фестивале в Иерусалиме







  Rating@Mail.ru  
Среда, 31 мая 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017