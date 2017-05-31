Министр культуры Регев требует убрать "голые постановки" из программы Фестиваля Израиля

Министр культуры и спорта Мири Регев ("Ликуд") потребовала убрать из программы 56-го Фестиваля Израиля в Иерусалиме "выступления обнаженных артистов". Фестиваль будет проходить с 1 по 18 июня.

Ссылку на соответствующую публикацию Ynet министр опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook со следующим комментарием: "Никогда не слышала о такой статье бюджета как "выступления обнаженными". Я не намерена финансировать выступления обнаженными из госбюджета".

Журналистка Маша Хинич, обозреватель по вопросам культуры, поясняет, что речь идет о двух зарубежных театрально-хореографических постановках, в которых есть сцены с участием обнаженных актеров – о балете "Пиндорама" бразильского хореографа Лии Родригес и о спектакле-перформансе "И что мне делать с этим мечом?" испанской актрисы и режиссера Анхеллики Лиддел.

О том, что эти постановки есть в программе 56-го Фестиваля Израиля, было известно еще в марте, причем организаторы публиковали и фотографии, и видеофрагменты. Однако министр Регев по непонятной причине решила внести изменения в программу накануне фестиваля.

Хинич напоминает, что в 1998 году, за день до открытия Фестиваля Израиля представители религиозных партий потребовали отменить открывавшее фестиваль выступление ансамбля "Бат-Шева", так как, на их взгляд, костюмы танцовщиков были слишком обтягивающие и откровенны, напоминали нижнее белье и оскорбляли чувства верующих. Тогда скандал был замят, и премьера "Анафазы" состоялась. Министром образования и культуры Израиля был тогда Ицхак Леви, возглавлявший национально-религиозную партию МАФДАЛ.

Требуя запретить "обнаженные выступления", Мири Регев уподобилась одному из основателей ультрарелигиозной партии ШАС Нисиму Зеэву – бывшему депутату Кнессета, который в прошлом году требовал отменить исполнение номера "Больше, чем нагота" хореографа Дорис Улих во время фестиваля в Иерусалиме. Нисим Зеэв сравнивал публичное выступления в обнаженном виде с проституцией. Он обращался лично к мэру Иерусалима Ниру Баркату, настаивая на запрете показа. В итоге, из-за высокого интереса публики было организовано две постановки.

Министр Мири Регев пошла другим путем: она написала письмо на имя генерального директора Фестиваля Израиля в Иерусалиме Эяля Шера.

Фестиваль Израиля, проводящийся ежегодно с 1961 года, получает финансирование из различных источников, в том числе от государства. Из госбюджета частично финансируется сам фестиваль, не конкретные выступления.

Об изменениях в программе фестиваля после обращения главы минкульта пока не сообщалось.

Видеофрагменты балета "Пиндорама" и спектакля "И что мне делать с этим мечом?"





