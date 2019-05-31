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Досуг

Как растут мышцы души? Александр Генис в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: 06:44 | последнее обновление: 06:44 блог версия для печати фото
Александр Генис
Александр Генис и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Александр Генис – писатель, литературовед, журналист, считающий, что от страха смерти лучше всего спасают книжные полки.

Генис рассказывает, что лет пятнадцать назад приятель-режиссер предлагал ему в кино сыграть Троцкого. Не сложилось. "Сейчас мне все говорят, что я стал похож на Ленина". Последовал детский вопрос: "То, что сделал дедушка Ленин – это хорошо или плохо?" "Я думаю, что было бы примерно то же самое, только был бы вместо Ленина Троцкий, например... Но Ленин, конечно, приумножил. И трудно представить себе, каким надо быть негодяем, чтобы быть таким, как Ленин", – заявляет он.

Настоятель буддистского монастыря однажды сказал ему: "У тебя обезьяньи мозги". "Меня интересуют те вещи, которые мне не свойственны... Хочу того, чего я не умею и не могу", – признается Генис.

Любовь он считает "мучительной, страшной болезнью". "Влюбленность – когда в животе у тебя живет не бабочка, а целая летучая мышь. И ты боишься потерять того, кого еще не приобрел".

По словам Гениса, "мышцы души" растут по мере размышления над вопросами без ответов. Ссылаясь на разговоры с Иосифом Бродским, он говорит: "С возрастом растет не мастерство, а душа. И для того, чтобы она росла, нужно задавать вопросы, на которые нет ответа".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Александром Генисом

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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