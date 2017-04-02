Израильская система рукопашного боя завоевывает популярность во Франции

За последние годы во Франции резко выросло число секций, созданных для обучения "крав-мага" – израильской системе рукопашного боя, пишет JTA.

Это вызвано ростом антисемитских настроений в стране и увеличением числа нападений на почве национальной ненависти. По словам Ави Атлана, одного из первых тренеров, познакомивших французов с израильским рукопашным боем, "крав-мага" изучают, как минимум, в двадцати еврейских школах по всей Франции, в том числе, и тех учебных заведениях, которые принадлежат к ХАБАД.

В 2013 году во Франции состоялся первый в истории чемпионат по "крав-мага", ставший ежегодным. Многие раввины рекомендовали членам своих общин заниматься рукопашным боем в целях безопасности. Также регулярные семинары по этому виду боя проводят добровольцы Службы защиты еврейской общины (SPCJ).

За период с 2012 года в серии терактов, потрясших Францию, погибли сотни граждан страны. Это подтолкнуло французов искать средства самозащиты, к числу которых относится и израильская техника рукопашного боя, которая, по мнению экспертов, идеально подходит для городских условий.