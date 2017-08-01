Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, 2028 года – в Лос-Анджелесе

В ночь на 1 августа Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что в 2024 году летние Олимпийские игры будут проводиться в Париже, а четыре года спустя – в Лос-Анджелесе.

Париж и Лос-Анджелес были названы столицами Олимпийских игр 2024 и 2028 годов еще 11 июля. Но тогда еще не было ясно, в какой очередности эти города будут принимать Олимпиады.

31 июля Лос-Анджелес официально выдвинул заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 года.

Париж в последний раз принимал Олимпиаду в 1924 году, Лос-Анджелес — в 1984. Ближайшие летние Игры пройдут в 2020 году в Токио.