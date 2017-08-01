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Спорт

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, 2028 года – в Лос-Анджелесе

время публикации: 06:07 | последнее обновление: 06:07 блог версия для печати фото

В ночь на 1 августа Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что в 2024 году летние Олимпийские игры будут проводиться в Париже, а четыре года спустя – в Лос-Анджелесе.

Париж и Лос-Анджелес были названы столицами Олимпийских игр 2024 и 2028 годов еще 11 июля. Но тогда еще не было ясно, в какой очередности эти города будут принимать Олимпиады.

31 июля Лос-Анджелес официально выдвинул заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 года.

Париж в последний раз принимал Олимпиаду в 1924 году, Лос-Анджелес — в 1984. Ближайшие летние Игры пройдут в 2020 году в Токио.

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// NEWSru.co.il // Спорт // 11 июля 2017 г.
Олимпийские игры 2024 и 2028 годов пройдут в Париже и Лос-Анджелесе







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