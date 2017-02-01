1 февраля 2017 г.
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Спорт

МОК лишил сборную России медали за женскую эстафету 4х400 на Олимпиаде-2012

время публикации: 11:48 | последнее обновление: 11:49 блог версия для печати

Международный олимпийский комитет лишил сборную России серебряной медали, завоеванной в женской эстафете 4х400 м летней Олимпиады 2012 года в Лондоне, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на официальный сайт МОК.

Решение принято из-за положительной допинг-пробы одной из участниц забега Антонины Кривошапки. В организме спортсменки в результате перепроверки допинг-проб обнаружено запрещенное вещество туринабол.

В заявлении МОК говорится, что результат российской команды аннулируется, а соответствующие медали и дипломы должны быть возвращены.

В забеге 4х400 м Кривошапка бежала на втором этапе, приняв эстафетную палочку от Юлии Гущиной. После Кривошапки в составе российской команды бежали Татьяна Фирова и Наталья Антюх.

Первое место в забеге заняла команда США, третье – сборная Ямайки. Четвертой тогда финишировала команда Украины, которой теперь должна достаться "бронза".

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