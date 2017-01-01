Гол-шедевр Жиру. "Арсенал" побеждает в дерби и выходит на первое место

В матче 19-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" победил "Кристал Пэлас" 2:0. Победа вывела "канониров" на третье место.

Положение лидеров. "Челси" 49 очков, "Ливерпуль" 43, "Арсенал" 40, "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" по 39, "Манчестер Юнайтед" 36.

Хозяева должны были побеждать с крупным счетом, но великолепно сыграл голкипер гостей Уэйн Хеннесси.

На 18-й минуте Жиру забил невероятный гол. Удар пяткой . Мяч по высокой дуге попадает в перекладину, а затем отскакивает в сетку 1:0. Видео великолепного можно посмотреть на YouTube.

На 59-й минуте Ивоби пробил в дальнюю "девятку" 2:0.