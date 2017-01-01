1 января 2017 г.
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Спорт

Гол-шедевр Жиру. "Арсенал" побеждает в дерби и выходит на первое место

время публикации: 20:03 | последнее обновление: 20:10 блог версия для печати фото
Гол-шедевр Жиру. "Арсенал" побеждает в дерби и выходит на первое место

В матче 19-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" победил "Кристал Пэлас" 2:0. Победа вывела "канониров" на третье место.

Положение лидеров. "Челси" 49 очков, "Ливерпуль" 43, "Арсенал" 40, "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" по 39, "Манчестер Юнайтед" 36.

Хозяева должны были побеждать с крупным счетом, но великолепно сыграл голкипер гостей Уэйн Хеннесси.

На 18-й минуте Жиру забил невероятный гол. Удар пяткой . Мяч по высокой дуге попадает в перекладину, а затем отскакивает в сетку 1:0. Видео великолепного можно посмотреть на YouTube.

На 59-й минуте Ивоби пробил в дальнюю "девятку" 2:0.

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