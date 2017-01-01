"Акулы" воспользовались численным преимуществом. "Апоэль" проиграл

Состоялись матчи 16-го тура чемпионата Израиля по футболу. Хайфский "Апоэль" одержал волевую победу над одноклубниками из Кфар-Сабы 2:1. Тель-авивский "Апоэль" проиграл "Маккаби" (Петах-Тиква) 0:1.

Апоэль (Кфар-Саба) - Апоэль (Хайфа) 1:2

На 47-й минуте Чибота навесил. Раз Коэн открыл счет 1:0.

На 81-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Омер Фадида получил вторую желтую карточку.

"Акулы" воспользовались численным преимуществом. На 86-й минуте великолепный удар нанес 20-летний Максим Фалькощенко 1:1. На третьей минуте компенсированного времени Ханан Маман забил победный гол 1:2.

Апоэль (Раанана) - Ирони (Кирьят-Шмона) 0:3

Маккаби (Хайфа) - Бней Йегуда (Тель-Авив) 1:1

В первом тайме "зеленые" упустили пять голевых моментов - великолепно сыграл литовский голкипер "оранжевых" Эмилиус Зубас. Он спасал после ударов в упор (в том числе эффектных "боковых ножниц"), выходов один на один.

На 50-й минуте после подачи углового счет открыл Йонатан Коэн 0:1. На 60-й инуте Гили Вермут протаранил оборону гостей и сравнял счет 1:1.

Апоэль (Тель-Авив) - Маккаби (Петах-Тиква) 0:1

В первые пять минут хозяева создали два голевых момента. Хен Эзра запустил мяч в небеса. Во втором случае Дани Амос отразил мяч, летевший под перекладину после удара Шмуэля Шеймана.

На 13-й минуте голевой момент создали гости. Омер Данино выдал идеальный пас со штрафного. Нападающий не сумел толком пробить.

На 49-й минуте Альтман оказался перед вратарем, но защитник "Маккаби" сумел заблокировать удар и мяч ушел на угловой. На 54-й минуте Битон пробил метров с 14 - точно в руки вратаря.

На 68-й минуте следует навес в штрафную. Гольденберг головой сбросил мяч. Гиди Канюк коленом переправил мяч в сетку 0:1.