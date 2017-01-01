1 января 2017 г.
последняя новость: 10:01
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:38 Бойцу ММА, в которого стреляли в Москве, сделали операцию. Его жизнь вне опасности
09:14 Габи Гарсия нокаутировала 49-летнюю японку, "Кро Коп" - иранца
08:58 "Акулы" воспользовались численным преимуществом. "Апоэль" проиграл
07:48 В битве за второе место "Ливерпуль" победил команду Гвардиолы
07:31 Четвертьфиналы чемпионата мира: россияне сыграют со сборной Дании
07:09 Американцы победили сборную Канады. Россияне обыграли словаков
19:06 Последние матчи 2016 года: "Челси" и чемпион победили
11:24 Самые красивые спортсменки, побеждавшие в 2016 году
10:15 В Москве стреляли в известного бойца ММА, убившего в 2011 году Ивана Агафонова
10:00 СМИ: Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Ксения Столбова упоминаются в докладе Макларена
Спорт

"Акулы" воспользовались численным преимуществом. "Апоэль" проиграл

время публикации: 08:58 | последнее обновление: 08:58 блог версия для печати фото
"Акулы" воспользовались численным преимуществом. "Апоэль" проиграл

Состоялись матчи 16-го тура чемпионата Израиля по футболу. Хайфский "Апоэль" одержал волевую победу над одноклубниками из Кфар-Сабы 2:1. Тель-авивский "Апоэль" проиграл "Маккаби" (Петах-Тиква) 0:1.

Апоэль (Кфар-Саба) - Апоэль (Хайфа) 1:2

На 47-й минуте Чибота навесил. Раз Коэн открыл счет 1:0.

На 81-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Омер Фадида получил вторую желтую карточку.

"Акулы" воспользовались численным преимуществом. На 86-й минуте великолепный удар нанес 20-летний Максим Фалькощенко 1:1. На третьей минуте компенсированного времени Ханан Маман забил победный гол 1:2.

Апоэль (Раанана) - Ирони (Кирьят-Шмона) 0:3

Маккаби (Хайфа) - Бней Йегуда (Тель-Авив) 1:1

В первом тайме "зеленые" упустили пять голевых моментов - великолепно сыграл литовский голкипер "оранжевых" Эмилиус Зубас. Он спасал после ударов в упор (в том числе эффектных "боковых ножниц"), выходов один на один.

На 50-й минуте после подачи углового счет открыл Йонатан Коэн 0:1. На 60-й инуте Гили Вермут протаранил оборону гостей и сравнял счет 1:1.

Апоэль (Тель-Авив) - Маккаби (Петах-Тиква) 0:1

В первые пять минут хозяева создали два голевых момента. Хен Эзра запустил мяч в небеса. Во втором случае Дани Амос отразил мяч, летевший под перекладину после удара Шмуэля Шеймана.

На 13-й минуте голевой момент создали гости. Омер Данино выдал идеальный пас со штрафного. Нападающий не сумел толком пробить.

На 49-й минуте Альтман оказался перед вратарем, но защитник "Маккаби" сумел заблокировать удар и мяч ушел на угловой. На 54-й минуте Битон пробил метров с 14 - точно в руки вратаря.

На 68-й минуте следует навес в штрафную. Гольденберг головой сбросил мяч. Гиди Канюк коленом переправил мяч в сетку 0:1.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 1 января 2017 г.
В битве за второе место "Ливерпуль" победил команду Гвардиолы
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 декабря 2016 г.
Последние матчи 2016 года: "Челси" и чемпион победили
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 декабря 2016 г.
Криштиану Роналду - лучший бомбардир международных турниров 2016 года
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 декабря 2016 г.
В 40 лет от рака умер известный английский футболист
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 декабря 2016 г.
Бывший глава иранского клуба во время интервью ударил журналиста в пах
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 декабря 2016 г.
Футболист Дмитрий Тарасов и телеведущая Ольга Бузова развелись
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 декабря 2016 г.
Лучшим плэймейкером 2016 года признан Лионель Месси







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 1 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017