Американцы победили сборную Канады. Россияне обыграли словаков

В Канаде продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. Американцы обыграли сборную Канады 3:1. Россияне победили сборную Словакии 2:0.

Швеция - Чехия 5:2

После первого периода "Тре Крунур" ведут в счете 3:0. На 52-й минуте - 5:0. После этого чехи сумели отыграть две шайбы.

Канада - США 1:3

По броскам преимущество у американцев 25:20.

В первом периоде ворота Коннора Ингрема (Камплупс Блэйзерс) поразили Колин Уайт (Бостонский колледж) и Джордан Гринуэй (Бостонский университет).

На 29-й минуте Томас Кэбот (Сент-Джон Си Догс/ Оттава Сенаторс) реализовал численное преимущество 1:2.

На 34-й минуте отличился Джереми Бракко (Китченер Рейнджерс).

Финляндия - Швейцария 2:0

Действующий чемпион перед матчами на выживание хлопнул дверью.

Во втором периоде голы забили Аапели Расанен (Сиу Сити Мушкетирс) и Ээли Толванен(Бостонский колледж).

Россия - Словакия 2:0

На 30-й минуте Денис Гурьянов (Техас Старз) реализовал численное преимущество. На 50-й минуте отличился Яков Тренин (Гатино Олимпикс).