В битве за второе место "Ливерпуль" победил команду Гвардиолы

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" 1:0. "Красные" занимают второе место, отставая от "Челси" на 6 очков и опережая "горожан" на 4.

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Эмре Джан, Хендерсон (Ориги, 64), Вайналдум, Мане (Лукас, 89), Лаллана, Роберту Фирмину

"Манчестер Сити": Браво, Сабалета (Хесус Навас, 86), Отаменди, Стоунс, Коларов, Стерлинг, Туре (Ихеаначо, 89), Фернандинью, Сильва, Де Брейне, Агуэро

Все решилось в начале встречи. На 8-й минуте Лаллана навесил. Вейналдум выпрыгнул выше Коларова и головой отправил мяч в "девятку" 1:0.

В остальное время команды голевых моментов не создали.