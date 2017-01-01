Бойцу ММА, в которого стреляли в Москве, сделали операцию. Его жизнь вне опасности

30-летний боец ММА Расул Мирзаев, получивший накануне огнестрельные ранения, перенес операцию. Его жизни ничего не угрожает, сообщает ТАСС.

"Состояние нормальное. Более конкретная информация у нас будет позднее", - приводит агентство слова генерального продюсера компании Fight Nights Камила Гаджиева.

В ночь на субботу трое неизвестные напали на Мирзаева. В него выстрелили из травматического пистолета и избили бейсбольной битой.

Расул Мирзаев - чемпион России по MMA в весе до 60 кг, обладатель Кубка мира по панкратиону, чемпион мира по боевому самбо, и чемпион мира в весовой категории до 65 кг по версии Fight Nights в рамках турнира "Битва под Москвой — 4".

Боец ММА в 2012 году был осужден за убийство студента Ивана Агафонова в августе 2011 года.