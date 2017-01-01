Два "дубля". "Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд" и настиг "горожан"

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" в гостях разгромил "Уотфорд" 4:1. Победа позволила "шпорам" догнать "Манчестер Сити", занимающий третье место.

На 28-й минуте гости едва не открыли счет. Дели Алли пробил метров с 28 - штанга. Через минуту "шпоры" забили гол. Киран Триппье сделал отличный пас. Гарри Кейн вышел один на один 0:1. На 34-й минуте Триппье навесил. Кейн головой переправил мяч в верхний угол 0:2.

На 42-й минуте Эриксен делает передачу Кейну. Кабуль не дал бывшему одноклубнику получить мяч. Но вынос получился неудачным. Дели Алли вышел один на один 0:3.

На 47-й минуте Кейн навесил. Зпщитники упустили Алли. Он забил 0:4.

На первой минуте компенсированного времени Кабуль буквально затолкал мяч в ворота 1:4.