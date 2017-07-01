Эран Заави забил два мяча. Его команда проиграла

В матче 15-го тура чемпионата Китая "Гуанчжоу Фули" на своем поле проиграл клубу "Чунцин Лифань" 3:4. Два мяча забил израильский хавбек Эран Заави.

Перед самым перерывом Фернандинью (ранее играл за Эшторил и Фламенго) совершил прорыв со своей половины поля к чужой штрафной и прострелил. Бывший игрок "Бенфики" Алан Кардек сходу вколотил мяч под перекладину 0:1.

На 57-й минуте Лу Линь забросил мяч в штрафную. Эрна Заави с разворота пробил в дальний угол 1:1.

Затем великолепный проход совершил Фернандинью. Удар с острого угла - мяч угодил в перекладину. На 67-й минуте после подачи штрафного в штрафной площади хозяев возникла неразбериха. Кинг Ву пробил с близкого расстояния 1:2. Через 5 минут Фернандинью совершил проход со своей половины поля, обыграл трех защитников и забил 1:3.

На 81-й минуте Заави метров с 22 закрутил мяч в "девятку" 2:3.

Через 2 минуты Фернандинью в очередной раз протаранил оборону хозяев и направил мяч в штрафную. Фенг Чинг пробил в ближний угол 2:4.

На 88-й минуте хозяева подали угловой. Защитники вынесли мяч. Танг мяо пробил из-за пределов штрафной 3:4.