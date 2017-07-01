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Спорт

В финале молодежного чемпионата Европы немцы победили сборную Испании

время публикации: 06:33 | последнее обновление: 07:00 блог версия для печати фото
В финале молодежного чемпионата Европы немцы победили сборную Испании

Победителем молодежного чемпионата Европы по футболу (игроки до 21 года), который проходил в Польше, стала сборная Германии.

В финальном матче, состоявшемся в Кракове, немцы обыграли испанцев 1:0.

Германии: Поллерсбек, Тольян, Штарк, Кемпф, Герхардт, Вайзер, Хаберер (Кор, 82), Майер, Арнольд, Гнабри (Амири, 81), Филипп (Озтунали, 87)

Испания: Аррисабалага, Бельерин, Мере, Вальехо, Хонни Кастро (Хосе Гайя, 51), Сауль, Льоренте (Майораль, 83), Себальос, Асенсио, Рамирес (Иньяки Уильямс, 71), Деулофеу

Немцы начали матч опасными атаками. На 7-й минуте Майер пробил головой с линии штрафной. Мяч попал в штангу.

Испанцы первый опасный момент создали на 12-й минуте после подачи углового. Мяч после удара Себальоса головой пролетел рядом со штангой.

В первые 15 минут матча мяч несколько раз попал в сетку с внешней стороны ворот испанцев.

Испанцы проводили перспективные атаки, на острие которых действовали Асенсио, Сандро, Делофеу, Сауль. Но немецкие защитники в большинстве случаев блокировали удары или выносили мяч из штрафной.

На 40-й минуте Джереми Тольян (Хоффенхайм) навесил. Бывший защитник "Баварии" Митчел Вайзер (Герта) пробил головой. Мяч по высокой дуге залетел в дальний угол 1:0.

На 58-й минуте Сауль метров с 20 опасно пробил. Голкипер выручил.

На 62-й минуте Гнабри вышел один на один, но не попал в ворота.

На 72-й минуте Дани Себальос протаранил оборону немцев и пробил метров с 20. Мяч пролетел рядом со штангой. На 76-й минуте Бельерин совершил опасный проход почти через все поле. Он отдал мяч Иньяки Уильямсу. Последовала ответная передача. Последний пас, после которого мог последовать выход один на один, "перекусил" Кемпф.

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