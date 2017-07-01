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Спорт

СМИ: известный российский футбольный судья признался в педофилии

время публикации: 08:53 | последнее обновление: 08:53 блог версия для печати фото
СМИ: известный российский футбольный судья признался в педофилии

Футбольный арбитр из Тобольска Сергей Гусев признал себя виновным в педофилии, сообщает информационное агентство ura.ru.

55-летний арбитр был задержан в июне в селе Ярково, Тюменской области.

По данным агентства, ссылающегося на источник близкий к следствию, судья признал себя виновным по шести эпизодам.

Представитель следственного управления Следственного комитета по Тюменской области отказался комментировать данную информацию.

Согласно открытым источникам, Гусев является судьей международной категории. С 1996 по 2000 год он работал на 77 футбольных матчах чемпионата России, в 2000-х судил игры ФНЛ и Кубка России. В последние годы занимался развитием спорта в Тюменской области — с 2014 года он занимает должность президента АНО "МФК "Тобол"" и является его соучредителем. Кроме того, Гусев входит в состав учредителей общественной организации "Федерация ветеранов футбола Тюменской области".

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