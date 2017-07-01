"Советский спорт": Диего Марадона готов возглавить сборную России

30 июня Диего Марадона прилетел в Россию по приглашению организации "Россия любит футбол", сообщает "Советский спорт".

В интервью изданию аргентинец сказал, что готов возглавить сборную России.

"Готов ли я возглавить сборную России? Так я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы", - приводит издание слова "Принца футбола".

Напомним, сборная России не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций, заняв третье место в своей группе.

Диего Марадона - один из лучших игроков в истории мирового футбола. Он - участник четырех чемпионатов мира, чемпион мира 1986 года, серебряный призер чемпионата мира 1990 года. Он дважды включался в символические сборные чемпионатов мира.

Диего Марадона был признан лучшим игроком чемпионата мира 1986 года. Он неоднократно включался в различные символические сборные, признавался лучшим футболистом мира.

В 2008-10 годах Диего Марадона тренировал сборную Аргентины (в том числе, на чемпионате мира в ЮАР).