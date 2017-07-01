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Спорт

Новый контракт Стефена Карри оценивается в 201 миллион, Блэйка Гриффина - 173

время публикации: 08:05 | последнее обновление: 08:20 блог версия для печати фото
Новый контракт Стефена Карри оценивается в 201 миллион, Блэйка Гриффина - 173

Один из лидеров "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри согласовал с руководством клуба новый пятилетний контракт на сумму 201 миллион долларов, сообщает Bleacher Report.

За последние три сезона команда трижды выходила в финал НБА и дважды становилась чемпионами НБА.

Стефен Карри за последние три сезона принял участие в 207 играх регулярного чемпионата, в которых "воины" одержали победы.

"Лос-Анджелес Клипперс" договорился о продлении контракта с форвардом Блэйком Гриффитсом.

Сумма пятилетнего контракта оценивается в 173 миллиона долларов, сообщает ESPN.

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