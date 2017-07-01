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Спорт

В Толедо россиянин Денис Шафриков не смог завоевать пояс чемпиона мира по боксу

время публикации: 08:22 | последнее обновление: 08:22 блог версия для печати фото
Роберт Истер

В Толедо, Огайо, состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в легком весе по версии IBF. Роберт Истер защитил титул, победив по очкам россиянина Дениса Шафрикова.

Счет по карточкам: 120:108 (дважды), 116:112.

Во втором раунде боксеры резко взвинтили темп. Произошло несколько обменов ударами в центре ринга. В третьем раунде американец несколько раз достал соперника сильным правым апперкотом.

В середине боя россиянин атаковал. Чемпиону приходилось непросто, но в своем родном городе он победил.

Роберт Истер победил во всех 20 боях на профессиональном ринге. Денис Шафриков трижды проигрывал в 42 боях (при 1 ничье).

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