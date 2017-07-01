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Спорт

Чемпионат Европы по плаванию: израильтяне завоевали бронзу в эстафете

время публикации: 20:56 | последнее обновление: 20:56 блог версия для печати фото
Чемпионат Европы по плаванию: израильтяне завоевали бронзу в эстафете

В Нетании проходит молодежный чемпионат Европы по плаванию. В турнире принимают участие юноши 17-18 лет и девушки 15-16.

Израильтяне завоевали бронзовую медаль в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Призерами стали Томер Франкель, Итали Карми, Денис Локтев и Алон Шами.

Сборная Израиля делит 19-е место в медальном зачете со сборными Швейцарии и Швеции.

Лидирую венгры, завоевавшие 15 медалей, в том числе 8 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовых.

У занимающих второе место россиян 16 медалей (6 + 6 +4). На третьем месте сборная Польши (2 + 1 + 3).

Украинцы занимают 15-е место - 2 бронзовых медали.

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