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Спорт

Винус Уильямс, несмотря на расследование, примет участие в Уимблдоне

время публикации: 07:16 | последнее обновление: 07:16 блог версия для печати фото
Винус Уильямс, несмотря на расследование, примет участие в Уимблдоне

Несмотря на расследование ДТП со смертельным исходом, Винус Уильямс примет участие в Уимблдоне, сообщает The Guardian.

Американская теннисистка - десятый номер посева турнира "Большого шлема".

Первый матч она проведет 3 июля против Элизы Мертенс.

Накануне СМИ сообщили, что Винус Уильямс оказалась причастной к аварии со смертельным исходом. ДТП произошло на одном из перекрестков Палм-Бич-Гарденс 9 июня.

78-летний Джером Барсон, пострадавший в той аварии, скончался 22 июня. Семья погибшего подала в суд на спортсменку.

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