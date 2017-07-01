Винус Уильямс, несмотря на расследование, примет участие в Уимблдоне

Несмотря на расследование ДТП со смертельным исходом, Винус Уильямс примет участие в Уимблдоне, сообщает The Guardian.
Американская теннисистка - десятый номер посева турнира "Большого шлема".
Первый матч она проведет 3 июля против Элизы Мертенс.
Накануне СМИ сообщили, что Винус Уильямс оказалась причастной к аварии со смертельным исходом. ДТП произошло на одном из перекрестков Палм-Бич-Гарденс 9 июня.
78-летний Джером Барсон, пострадавший в той аварии, скончался 22 июня. Семья погибшего подала в суд на спортсменку.