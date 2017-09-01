Неймар и Месси не забили. Аргентина, Чили, Колумбия и Уругвай теряют очки

Чилийцы неожиданно проиграли на своем поле Парагваю 0:3. Колумбийцы преподнесли своим поклонникам неприятный сюрприз, не сумев победить в Венесуэле 0:0. Сборные Аргентины и Уругвая голов не забили.

Бразильцы победили сборную Эквадора 2:0.

Положение команд (путевки получают первые 4 команды, пятая участвует в стыковых матчах). Бразилия 36 очков, Колумбия 25, Уругвай 24, Чили, Аргентина по 23, Перу, Парагвай по 21, Эквадор 20, Боливия 10, Венесуэла 7.

Венесуэла - Колумбия 0:0

Чили - Парагвай 0:3

На 24-й минуте гол в свои ворота забил Артуро Видаль (Бавария). Во втором тайме отличились Виктор Касерес (Серро Портеньо) и Ричард Ортис (Олимпия).

Уругвай - Аргентина 0:0

Лионель Месси отыграл весь матч.

Бразилия - Эквадор 2:0

Неймар отыграл весь матч и получил желтую карточку на 36-й минуте.

Голы забили Паулиньо (Барселона) и Филиппе Коутиньо (Ливерпуль).

Перу - Боливия 2:1