Гол игрока "Маккаби". Голландцы терпят крупнейшее поражение за 56 лет. Сенсационный проигрыш белорусов

Болгары победили сборную Швеции 3:2. Осечкой конкурентов воспользовались французы, разгромившие голландцев 4:0. Белорусы неожиданно проиграли сборной Люксембурга 0:1.

Положение команд. Франция 16 очков, Швеция 13, Болгария 12, Голландия 10, Беларусь 5, Люксембург 4.

Группа А

Болгария - Швеция 3:2

На 12-й минуте Георгий Миланов (ЦСКА, Москва) прошел по флангу и навесил. Бывший игрок московского "Динамо", ПСВ и "Кубани" Станислав Манолев (ЦСКА, София) головой отправил мяч в сетку 1:0.

На 16-й минуте шведы не реализовали пенальти. Пламен Илиев (Астра, Румыния) парировал мяч после удара Эмиля Форсберга (Лейпциг).

На 29-й минуте шведы подали угловой. Микаэль Лустиг (Селтик) головой отправил мяч в дальний угол 1:1.

На 33-й минуте спартаковец Ивелин Попов навесил со штрафного. Георгий Костадинов (Маккаби, Хайфа) нанес удар головой 2:1.

На 44-й минуте Лустиг навесил. Бывший игрок ПСВ, "Гамбурга" и "Панатинаикоса" Маркус Берг (Аль Айн) наносит удар головой. Мяч, отскочив от газона, влетает под перекладину 2:2.

На 79-й Ивайло Чочев (Палермо) из полукруга перед штрафной пробил точно в "шестерку" 3:2.

Франция - Голландия 4:0

Голландцы потерпели крупнейшее поражение с ноября 1961 года (тогда они проиграли с таким же счетом бельгийцам).

На 14-й минуте французы разыграли красивую комбинацию. Гризманн (Атлетико) выскочил один на один и открыл счет 1:0.

На 61-й минуте полузащитник "Ромы" Кевин Стротман получил вторую желтую карточку и покинул поле.

На 69-й минуте Погба обыграл всю оборону гостей, вышел один на один и пробил точно во вратаря. На 73-й минуте защитник неудачно прервал навес. Тома Лемар (Монако) нанес удар слету метров с 18 - в верхний угол 2:0. На 88-й минуте три нападающих вышли на вратаря голландцев. Гризманн прострелил. Лемар в падении переправил мяч в сетку 3:0.

На первой минуте компенсированного времени Килиан Мбаппе, ставший вчера игроком ПСЖ, пробил в дальний угол 4:0.

Люксембург - Беларусь 1:0

Единственный гол на 60-й минуте забил Даниэль Алвеш да Мота (Расинг).