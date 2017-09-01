Бельгийцы забили 9 мячей. Эстонцы и киприоты Бен Шимона преподнесли сюрпризы

Бельгийцы разгромили команду Гибралтара 9:0. Киприоты, проигрывая 0:2 на 65-й минуте, победили боснийцев 3:2. Эстонцы не проиграли грекам 0:0.

Положение команд. Бельгия 19 очков, Греция 13, Босния и Герцеговина 11, Кипр 10, Эстония 5, Гибралтар 0.

Группа Н

Кипр - Босния и Герцеговина 3:2

Напомним, сборную Кипра недавно возглавил израильтянин Ран Бен Шимон. Это был первый официальный матч киприотов под его руководством.

На 32-й минуте гости подали угловой. Бывший игрок "Зари", "Кубани" и "Штутгарта" Тони Шуньич (Динамо, Москва) отправил мяч в сетку 0:1. На 43-й минуте Колашинац совершил великолепный рейд по флангу, сместился в штрафную и навесил. Эдин Вишча (Истанбул ББ) пробил слету 0:2.

На 65-й минуте Деметрис Кристофи (Омония, Никосия) вышел один на один и нанес удар в нижний угол 1:2. Через две минуты Венсан Лабан (АЕК, Ларнака) с линии штрафной нанес удар в "девятку" 2:2.

На 76-й минуте Деметриу прострелил. Пьерос Сотериу (Копенгаген) бьет. Мяч повал в защитника и оказался в сетке 3:2.

Греция - Эстония 0:0

Бельгия - Гибралтар 9:0

По три мяча забили Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед) и Тома Монье (ПСЖ).

Бывший зенитовец Аксель Витсель забил гол и был удален на 40-й минуте. Еще один гол забил Эден Азар (Челси).

Один мяч забил в свои ворота голкипер гостей Дерен Ибрагим (Дартфорд, Англия).

На 82-й минуте составы команд стали равными. Был удален Эрин Барнетт.