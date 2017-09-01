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Спорт

Федерер победил Южного, Надаль - Даниэля в матчах второго тура US Open

время публикации: 09:27 | последнее обновление: 09:27 блог версия для печати фото
Федерер победил Южного, Надаль - Даниэля в матчах второго тура US Open

В матче второго тура Открытого чемпионата США Рафаэль Надаль победил японца Таро Даниэля 4:6, 6:3, 6:2, 6:2.

В третье круге испанец сыграет с аргентинцем Леонардо Майером.

Украинец Александр Долгополов одолел 15-ю ракетку турнира чеха Томаша Бердыха 3:6, 6:1, 7:6, 6:2. В следующем матче он встретится с сербом Виктором Троицки.

Россиянин Андрей Рублев обыграл болгарина Григора Димитрова 7:5, 7:6, 6:3. В третьем круге он сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром.

Роджер Федерер одолел россиянина Михаила Южного 6:1, 6:7, 4:6, 6:4, 6:2. Швейцарский теннисист в следующем матче встретится с испанцем Фелисиано Лопесом.

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