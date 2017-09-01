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Спорт

Молодежная сборная Израиля в меньшинстве победила азербайджанцев

время публикации: 17:27 | последнее обновление: 17:27 блог версия для печати фото
Молодежная сборная Израиля в меньшинстве победила азербайджанцев

Сборная Израиля удачно стартовала в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы (игроки до 21 года). Финальная стадия турнира пройдет в Италии в 2019 году.

В Акко израильтяне победили сборную Азербайджана 3:1.

Большую часть матча хозяева играли в меньшинстве. На 25-й минуте (при счете 1:0) был удален защитник хайфского "Маккаби" Лави.

Голы в ворота гостей забили Моти Барнацки (Апоэль, Тель-Авив), Этиэль Перец (Маккаби, Тель-Авив) и Максим Фалькощенко (Апоэль, Хайфа).

У гостей отличился Эльнур Чеферов (Нефтчи).

В группе 5 играют сборные Германии, Норвегии, Израиля, Азербайджана, Ирландии и Косово.

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