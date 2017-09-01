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Спорт

Красивый гол Роналду. Швейцарцы побеждают во всех матчах. Латвийцы проиграли венграм

время публикации: 08:21 | последнее обновление: 08:30 блог версия для печати фото
Красивый гол Роналду. Швейцарцы побеждают во всех матчах. Латвийцы проиграли венграм

Венгры победили сборную Латвии 3:1. Португальцы разгромили команду Фарерских островов 5:1, швейцарцы - Андорры 3:0.

Положение команд. Швейцария 21 очко, Португалия 18, Венгрия 10, Фарерские острова 5, Андорра 4, Латвия 3.

Группа В

Венгрия - Латвия 3:1

В составе хозяев отличились Тамаш Кадар (Динамо, Киев), Адам Шалаи (Хоффенхайм) и бывший московский динамовец Балаш Джуджак (Аль-Вахда). У гостей гол забил Гинтс Фрейманис (Елгава).

Португалия - Фарерские острова 5:1

Криштиану Роналду забил три мяча и обошел Пеле по количеству мячей, забитых за национальную сборную. Он забил 78 голов в матчах за национальную команду.

На 3-й минуте Бернарду Силва навесил. Криштиану Роналду нанес эффектный удар через себя 1:0. На 29-й минуте лидер "Реала" реализовал пенальти 2:0.

На 38-й минуте Нес вбросил мяч из-за боковой прямо в центр штрафной. Рогви Балдвинссон (Брин, Норвегия) мощно пробил 2:1.

На 58-й минуте португальцы разыграли угловой. Криштиану Роналду навесил. Вильям Карвалью (Спортинг) пробил головой в дальний угол. Мяч от штанги отскочил в сетку 3:1. На 65-й минуте Карвалью протолкнул мяч Роналду. Тот оформил "хет-трик" и мировой рекорд 4:1.

На 84-й минуте отличился Нельсон Оливейра (Норвич).

Швейцария - Андорра 3:0

Два мяча забил Харис Сеферович (Бенфика), один - Стефан Лихтштайнер (Ювентус)

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