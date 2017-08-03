Чемпион Израиля проиграл в Болгарии, но попал в еврокубки

В решающий отборочный этап Лиги чемпионов вышли "Стамбул ББ", АПОЭЛ, "Копенгаген", "Стяуа", "Янг Бойз", "Марибор" и "Апоэль" (Беэр-Шева).

АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - Виторул (Румыния) 4:0 (в дополнительное время) (0:1)

На 54-й минуте Карлау (ранее играл в "Сошо" и "Торино") забил гол и перевел матч в овертайм. В дополнительное время голы забили Игор де Камарго, Георгиос Меркис и Гиоргос Ефрем.

Стамбул ББ (Турция) - Брюгге (Бельгия) 2:0 (первый матч 3:3)

Израильский полузащитник гостей Лиор Рефаэлов вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм.

На 7-й минуте счет открыл Эммануэль Адебайор. На 34-й минуте Эдин Вишча удвоил преимущество хозяев.

Копенгаген (Дания) - Вардар (Скопье, Македония) 4:1 (0:1)

Виктория (Пльзень, Чехия) - Стяуа (Бухарест, Румыния) 1:4 (2:2)

Янг Бойз (Берн, Швейцария) - Динамо (Киев, Украина) 2:0(1:3)

На 12-й минуте бывший форвард ПСЖ Гийом Оаро реализовал пенальти 1:0. На 89-й минуте Джордан Лотомба забил гол и вывел швейцарцев в следующий этап.

Хафнарфьордур (Исландия) - Марибор (Словения) 0:1 (0:1)

Лудогорец (Разград, Болгария) - Апоэль (Беэр-Шева, Израиль) 3:1 (0:2)

Дважды отличился Вандерсон, один раз - Марселиньо.

На 61-й минуте Мохаммед Гадир забил гол, выведший "Апоэль" в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов.