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Спорт

Бибрас Натхо забил. ЦСКА вышел в следующий этап Лиги чемпионов

время публикации: 21:59 | последнее обновление: 21:59 блог версия для печати фото
Бибрас Натхо забил. ЦСКА вышел в следующий этап Лиги чемпионов

В решающий квалификационный раунд Лиги чемпионов вышли пражская "Славия", московский ЦСКА.

ЦСКА (Москва, Россия) - АЕК (Греция) 1:0 (первый матч 2:0)

Победный гол забил Бибрас Натхо.

АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - Виторул (Румыния) (0:1) идет дополнительное время

БАТЕ (Борисов, Беларусь) - Славия (Прага, Чехия) 2:1 (0:1)

В составе гостей весь матч отыграл украинский полузащитник Руслан Ротань.

На 6-й минуте Николай Сигневич открыл счет 1:0.

На 44-й минуте Милан Шкода забил гол, выведший пражан в следующий круг. Передачу ему сделал бывший игрок московского "Динамо" и "Зенита" Данни.

На 46-й минуте отличился Игорь Стасевич.

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