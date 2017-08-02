Бибрас Натхо забил. ЦСКА вышел в следующий этап Лиги чемпионов

В решающий квалификационный раунд Лиги чемпионов вышли пражская "Славия", московский ЦСКА.
ЦСКА (Москва, Россия) - АЕК (Греция) 1:0 (первый матч 2:0)
Победный гол забил Бибрас Натхо.
АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - Виторул (Румыния) (0:1) идет дополнительное время
БАТЕ (Борисов, Беларусь) - Славия (Прага, Чехия) 2:1 (0:1)
В составе гостей весь матч отыграл украинский полузащитник Руслан Ротань.
На 6-й минуте Николай Сигневич открыл счет 1:0.
На 44-й минуте Милан Шкода забил гол, выведший пражан в следующий круг. Передачу ему сделал бывший игрок московского "Динамо" и "Зенита" Данни.
На 46-й минуте отличился Игорь Стасевич.